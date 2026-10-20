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بالفيديو مع تنامي الغضب الشعبي… هرتسوغ يزيل أعلام "إسرائيل" من سيارته في المجر

20 أكتوبر 2026 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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الرئيس المجري أندراس باكا (يمين) يصافح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في ختام مؤتمر صحافي بقصر شاندور الرئاسي في بودابست

 اضطر رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى إزالة العلم الإسرائيلي من موكبه أثناء سيره في العاصمة المجرية بودابست، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع مظاهرات دورية تشهدها المجر ضد السياسات الإسرائيلية والمجازر المرتكبة في قطاع غزة.

ونشر الصحافي بقناة 12 العبرية عميت سيغال على قناته في "تلغرام" صورة لموكب هرتسوغ في العاصمة بودابست، خلت سياراته من الأعلام الإسرائيلية.

وكتب سيغال تعليقا على الصورة: "في المجر أيضا، اضطر موكب الرئيس هرتسوغ إلى التحرك دون رفع الأعلام الإسرائيلية، وذلك لدواع أمنية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل هرتسوغ إلى بودابست في زيارة تستغرق يوما واحدا، التقى خلالها رئيس المجر أندراس باكا، وفق بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي.

وقال المكتب، إن الجانبين "عقدا لقاء دبلوماسيا أوليا، تلاه اجتماع ثنائي موسع، تركزت خلاله المباحثات على تعزيز العلاقات وتعميق التعاون بين البلدين، إلى جانب العمل المشترك لمواجهة معاداة السامية"، وفق تعبيره.

ولاحقا، التقى هرتسوغ رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار، وقال عبر حسابه على منصة "إكس" إنهما “ناقشا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي”.

وأضاف: “كما بحثنا سبل التعامل مع التحديات العديدة التي تواجه الشرق الأوسط وأوروبا، وأهمية حماية القيم المشتركة بين شعبينا”.

وتشهد دولة المجر بشكل دوري خروج مسيرات ومظاهرات شعبية منددة بالإبادة الإسرائيلية ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، كان أبرزها تنظيم مسيرة حاشدة تزامنت مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست في أبريل/ نيسان 2025.

المصدر / وكالات
#المجر #هرتسوغ #علم إسرئيل

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