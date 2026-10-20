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اشتباك من مسافة صفر.. "رادع" تضرب "المجموعات العميلة" في رفح

20 أكتوبر 2026 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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عناصر رادع اشتبكوا مع المجموعة على مسافة تقارب 20 مترًا رغم التحليق المكثف للطائرات في المنطقة مؤكدة إيقاع خسائر في صفوفها

أعلنت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، تفاصيل كمين نفذته في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واستهدف مجموعة من "العصابات العميلة" قرب بئر أبو حافظ في منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع.

وقالت القوة، في بيان، الثلاثاء، عبر منصتها على "التليجرام" إن عناصرها اشتبكوا مع المجموعة على مسافة تقارب 20 مترًا، رغم التحليق المكثف للطائرات في المنطقة، مؤكدة إيقاع خسائر في صفوفها.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف مدفعية وقنابل دخانية خلال محاولة إخلاء القتلى والمصابين من موقع الاشتباك، كما قصفت منازل وخيامًا للمواطنين في محيط المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت "رادع" استمرار ملاحقة المجموعات التي تتهمها بالتعاون مع الاحتلال، مثمنةً تعاون مواطنين في تقديم معلومات أسهمت في تعقب أفراد تلك المجموعات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مليشيات #رفح #أمن المقاومة #رادع #مجموعات عميلة

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