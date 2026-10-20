"6" فرق جديدة تحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية من كأس الألف شهيد

غزة/ فلسطين أون لاين:

حجزت فرق الأهلي، والجلاء، واتحاد خانيونس، وخدمات خانيونس، وشباب خانيونس، والاستقلال مقاعدها في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الألف شهيد لكرة القدم، بعد نتائج جديدة شهدتها منافسات البطولة في فرعي غزة والشمال والوسطى والجنوب.

فرع غزة والشمال ..

وعلى ملعب نادي فلسطين، وضمن منافسات المجموعة الرابعة، تأهل فريقا الأهلي والجلاء إلى الأدوار الإقصائية، عقب تحقيقهما الفوز على بيت لاهيا والسلام توالياً.

وحقق الأهلي الفوز على بيت لاهيا بهدفين دون رد، حملا توقيع إبراهيم الكويفي ومحمد صالح، فيما تفوق الجلاء على السلام بنتيجة 3-1، وسجل للفائز حسن المزروع وعبد الله عليان وإيهاب أبو قينص، بينما أحرز عبد الرحمن بعلوشة هدف السلام الوحيد.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من محمد الغول وخالد أبو الخير ومحمود عياد.

فرع الوسطى والجنوب ..

وعلى ملعب اتحاد دير البلح، ضمن منافسات المجموعة الأولى، تأهل فريقا اتحاد خانيونس وخدمات خانيونس إلى الأدوار الإقصائية، بعد تعادلهما بثلاثة أهداف لكل منهما في مواجهة مثيرة.

وسجل لخدمات خانيونس إسماعيل صيدم "هدفين" وأركان الترابين هدفاً، فيما أحرز لاتحاد خانيونس محمد شبير "هدفين" وأدهم القاضي هدفاً.

وفي المباراة الأخرى، حقق شباب معن فوزاً معنوياً على الصلاح بهدف دون رد، سجله هيثم عمران، ليودع الفريقان منافسات البطولة.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من حازم الصوفي وفادي السمهوري ومحمد اليازجي.

وفي منافسات المجموعة الثانية، وعلى ملعب خدمات دير البلح، حقق شباب خانيونس فوزاً مستحقا على الأمل بنتيجة (4-2)، ليضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية خلف المتصدر الاستقلال.

وسجل أهداف شباب خانيونس إسماعيل جبر وإبراهيم بركات وأسامة البيطار وخالد القوقا، بينما أحرز للأمل رأفت شراب وكمال النديات.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عبد السلام أبو سليسل ومحمود أبو زر وأمجد العطار.

وفي لقاء آخر أقيم على ملعب النصيرات، فاز الترابط على الرباط بنتيجة (4-2)، في مباراة وداعية للفريقين بعد خروجهما من المنافسة.

وسجل للترابط قصي أبو ماشي "هدفين"، ومحمود خطاب وفتحي بركة، فيما أحرز للرباط أحمد أبو شرف وحسن شلبي.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من فايز عمران وأحمد شبير وأحمد زملط.

مباريات الأربعاء ..

وتتواصل منافسات البطولة، غدا الأربعاء، بإقامة مباراتين على ملعب نادي فلسطين، ضمن منافسات فرع غزة والشمال، حيث يلتقي الهلال مع خدمات جباليا، فيما يواجه شباب الزيتون فريق الوفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين