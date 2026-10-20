تشييع الشهيد الأسير أحمد حميدات في مخيم الجلزون

شيّعت جماهير فلسطينية، الثلاثاء، جثمان الشهيد الأسير أحمد زاهر حميدات في مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد استشهاده داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن حميدات استشهد يوم الأحد الماضي، عقب انقطاع أخباره عن عائلته لنحو شهر، إثر تعرضه لاعتداء من جنود الاحتلال.

وبحسب المصادر، كان حميدات يقود مركبته على الشارع الالتفافي في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما طلبت منه قوات الاحتلال التوقف، لكنه لم ينتبه للطلب، وعند وصوله إلى منطقة الخان الأحمر، نصبت قوات الاحتلال كمينًا لمركبته وأطلقت النار عليها، قبل أن تعتدي عليه، ومنذ ذلك الحين، لم تتلقَّ عائلته أي معلومات عن مصيره، إلى أن أُبلغت باستشهاده داخل سجون الاحتلال.

ويأتي استشهاد حميدات في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، إذ أكد مصدر معني بشؤون الأسرى أن الإهمال الطبي يشكّل سببًا رئيسيًا في استشهاد ما لا يقل عن 50% من شهداء الحركة الأسيرة، البالغ عددهم 329 أسيرًا منذ عام 1967، كما يُعد السبب الثاني بعد التعذيب في استشهاد 92 أسيرًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين