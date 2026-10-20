مقترح قطري باكستاني لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران

كشفت مصادر مطلعة أن قطر وباكستان قدمتا مقترحًا وسطيًا يحظى بموافقة أميركية وتجاوب إيراني مسبق، بهدف منع تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران وتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة.

ونقل "العربي الجديد"، الثلاثاء، عن المصادر أن قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، حمل المقترح إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران، موضحة أنه يتضمن تنازلات متبادلة بشأن الأموال الإيرانية المجمدة والملف النووي.

وبحسب المصادر، يقضي المقترح بتقديم فوائد مبلغ 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك القطرية، استجابة جزئية لمطلب طهران المتعلق باستعادة أموالها، مقابل موافقة إيرانية على زيارة سرية وغير معلنة للمواقع النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يلبي جانبًا من المطالب الأميركية.

وأشارت المصادر إلى أن الوساطة القطرية الباكستانية تسعى إلى تضييق فجوة الخلافات بين الطرفين، وحثهما على تقديم تنازلات تحول دون تجدد المواجهة العسكرية، مرجحة حدوث انفراجة خلال الأسبوع الجاري.

وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد وصل إلى طهران، الثلاثاء، على رأس وفد من المسؤولين الباكستانيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المحادثات معه تتناول ملف المفاوضات، مع التركيز بصورة أساسية على العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد وتعزيز التعاون المشترك.

وتأتي هذه التحركات امتدادًا لجهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان لوقف الحرب واحتواء التصعيد، بعد تعثر تفاهمات سابقة بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الاتصالات الدبلوماسية ومخاوف من عودة المواجهة العسكرية في المنطقة.

المصدر / العربي الجديد