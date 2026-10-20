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مؤسسة هند رجب تلاحق ضابطاً إسرائيلياً في أمريكا بتهمة الإبادة

20 أكتوبر 2026 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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غلاس الذي قاد سرية مدرعة بجيش الاحتلال يُشتبه في مسؤوليته المباشرة عن إصدار القرار بفتح النار على السيارة التي كانت تستقلها الطفلة هند رجب مع عائلتها

طالبت مؤسسة هند رجب الحقوقية وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق عاجل واعتقال الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شون غلاس، المتواجد حالياً في الولايات المتحدة، لملاحقته قضائياً بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية خلال العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت المؤسسة الدولية في بيان صدر عنها الثلاثاء، أن غلاس الذي قاد سرية مدرعة بجيش الاحتلال، يُشتبه في مسؤوليته المباشرة عن إصدار القرار بفتح النار على السيارة التي كانت تستقلها الطفلة هند رجب مع عائلتها في حي تل الهوى بمدينة غزة، إضافة إلى استهداف سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني التي تحركت لإنقاذها.

واستندت المؤسسة في ملف الشكوى القانونية إلى تحقيقات استقصائية، بينها ما كشفه برنامج "ما خفي أعظم" عبر قناة "الجزيرة"، إلى جانب أدلة جنائية وتحليلات وصور محددة الموقع الجغرافي، فضلاً عن منشورات وتصريحات منسوبة للضابط نفسه توثق عملياته العسكرية بالقطاع.

وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة ضد الضابط الإسرائيلي وفق القانون الأمريكي: القتل العمد، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والتدمير واسع النطاق للممتلكات دون ضرورة عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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