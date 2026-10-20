حماس: الاحتلال يواصل استهداف المدنيين وتقويض جهود الوسطاء في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أن مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل في الأحياء السكنية وخيام النازحين بقطاع غزة، يمثل خرقاً فاضحاً ومتكرراً لاتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة العدوان وتقويض جهود الوسطاء.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن سقوط الشهداء والجرحى بشكل يومي خاصة بين الأطفال يترافق مع تشديد الحصار ومنع دخول المواد الأساسية وتقليص المساعدات الإنسانية، مما يفاقم معاناة الأسر النازحة ويهدد بتعميق أزمة انعدام الأمن الغذائي في القطاع.

وشددت على أن هذه الجرائم تضع الوسطاء والدول الضامنة أمام مسؤولياتهم السياسية والإنسانية، داعية إياهم إلى اتخاذ خطوات جادة لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه، واحترام وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات والإغاثة دون قيود لكسر الحصار المفروض.

وطالبت حماس، الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية بتكثيف استجابتها لاحتياجات السكان في غزة، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال، والتحرك العاجل لمعالجة الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة العدوان منذ فجر اليوم إلى 7 شهداء وعشرات المصابين، جراء استهدافات جوية ومدفعية وإطلاق نار مباشر استهدف منازل زخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين