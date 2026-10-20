مقتل ستينية في هجوم سمكة قرش قبالة سواحل جنوب أفريقيا

الت هيئة الإذاعة والتلفزيون بجنوب أفريقيا (إس إيه بي سي) إن امرأة تبلغ من العمر 65 عاما توفيت بعدما هاجمتها سمكة قرش قبالة سواحل إقليم إيسترن كيب في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء.

وأفاد شاهد عيان للهيئة بأن المرأة كانت تسبح مع مجموعة من الأشخاص بعد الساعة الثامنة صباحاً عندما أشارت إلى أنها في خطر.

وقال الشاهد "أدركنا جميعاً أنها تعرضت لعضة من سمكة قرش، وأن حالتها كانت سيئة للغاية".

كما أضاف "كانت هناك عضتان، واحدة في الفخذ والأخرى في أعلى ذراعها"، مؤكداً أن المرأة نقلت إلى الشاطئ، حيث أُعلنت وفاتها هناك.

وقالت السلطات المحلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هجوم سمكة قرش وقع في مدينة كوجومبو وأسفر عن "حادث مأساوي".

وأعلنت السلطات إغلاق شاطئ أورينت بيتش وإيسترن بيتش المجاور حتى إشعار آخر.

المصدر / وكالات