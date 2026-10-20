الاحتلال يهدم منزلا مأهولا شمال غرب بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابقين، مساحة كل طابق 120 مترا مربعا في منطقة "صميع" في حي "عين جويزة" شمال غرب القرية، يعود للمواطن عرفات سليم أبو رزق، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن قوات الاحتلال لم تسمح للعائلة لإفراغه من محتوياته .

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من عمليات الهدم بحق المنازل في الولجة، وتركز ذلك في منطقة عين حويزة، حيث أخطرت عددا من المنازل بالهدم .

المصدر / فلسطين أون لاين