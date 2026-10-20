استطلاع: المعارضة تتقدم ونتنياهو يتراجع إلى 48 مقعدًا

أظهر استطلاع للرأي نشره موقع "واللا" العبري، الثلاثاء، تراجع معسكر الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 48 مقعدًا، مقابل 54 مقعدًا لمعسكر المعارضة، في مؤشر على استمرار تعثر نتنياهو في حشد أغلبية برلمانية تمكّنه من تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب الاستطلاع، تصدّر حزب "يشار" النتائج بحصوله على 23 مقعدًا، متقدمًا على حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، الذي حل ثانيًا بـ19 مقعدًا، فيما جاء حزب نفتالي بينيت ثالثًا بـ14 مقعدًا، وحزب "الديمقراطيون" بـ9 مقاعد.

وحصلت أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"القوة اليهودية" و"شاس" و"القائمة المشتركة" على 8 مقاعد لكل منها، فيما نالت "الصهيونية الدينية" و"القائمة العربية الموحدة" 6 مقاعد لكل منهما، وحصل حزب "هندل زليخا" على 4 مقاعد، بينما أخفق حزب "عوفر فنتر" في تجاوز نسبة الحسم.

وتشير النتائج إلى أن معسكر نتنياهو لا يزال بعيدًا عن عتبة 61 مقعدًا اللازمة لضمان أغلبية في "الكنيست"، في حين يتقدم معسكر المعارضة دون أن يحقق بمفرده هذه الأغلبية، وفق الأرقام الواردة في الاستطلاع.

ولم ينعكس الدعم العلني الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتنياهو، بحسب المعطيات، على موازين القوى في الاستطلاع، الذي يعكس استمرار التحديات السياسية التي تواجه الائتلاف الحاكم مع اقتراب الانتخابات.

وتأتي هذه النتائج في ظل انقسامات داخلية وأزمات سياسية واقتصادية متواصلة، وسط ترقب لمآلات المنافسة الانتخابية وقدرة المعسكرات المتنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين