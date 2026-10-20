7 شهداء ومصابون بيومٍ دامٍ في غزة

استشهد 7 مواطنين، بينهم طفل وزوجان، منذ فجر الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أُصيب آخرون، بينهم مصابون بحالات حرجة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الزوجين أكرم ياسين وزوجته دينا أبو بكر، إثر قصف استهدف شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وفي مدينة غزة، استشهد كرم أحمد أبو حزيمة في منطقة السموني بحي الزيتون، فيما استشهد الطفل مجد محمد فخري حسن (15 عامًا) برصاص قوات الاحتلال في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

وفي وسط القطاع، استشهد براء محمد معروف جراء قصف مدفعي في منطقة وادي غزة، كما استشهد كرم رياض أبو ابطيحان وأُصيب مواطن بجروح حرجة، إثر قصف استهدف مقبرة السوارحة في بلدة الزوايدة.

أما في شمال القطاع، فاستشهد محمود خليل المطوق جراء قصف من طائرة مسيّرة استهدف حي القصاصيب في مخيم جباليا.

وفي سياق متصل، أُصيب خمسة مواطنين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، كما سُجلت إصابات برصاص الاحتلال في منطقة الإقليمي، وشرقي مخيم البريج، وفي مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال أيضًا مجموعة من المواطنين قرب منطقة بئر أبو صلاح في بلدة الزوايدة، وأطلقت آلياتها النار بكثافة قرب شارع العبارة وشارع صلاح الدين شمال شرقي خان يونس، بالتزامن مع تنفيذ عمليتي نسف شرقي المدينة وجنوبها.

وتتواصل هذه الاعتداءات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط سقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين واستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين