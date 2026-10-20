6 شهداء ومصابون بيومٍ دامٍ في غزة

استشهد 6 مواطنين، بينهم طفل وزوجان، وأصيب آخرون، بينهم مصابون بحالات حرجة، الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الزوجين أكرم ياسين وزوجته، إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما نقل مواطنون جثمان شهيد من حي الزيتون جنوبي المدينة إلى مجمع الشفاء الطبي.

وفي جنوبي القطاع، استشهد الطفل مجدي محمد فخري حسن برصاص قوات الاحتلال قرب منتجع «هابي ستي» جنوبي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إصابة مواطن برصاص الاحتلال في منطقة الإقليمي، وإصابة خمسة آخرين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة قرب شارع العبارة وشارع صلاح الدين شمال شرقي خان يونس، ونفذت عمليتي نسف ضخمتين شرقي المدينة وجنوبها.

وفي وسط القطاع، أعلنت مصادر طبية في مستشفى العودة وصول شهيد جراء قصف مدفعي استهدف عربة «توك توك» في محيط جسر وادي غزة.

وسُجل شهيد ومصاب بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي بالقرب من منطقة بئر أبو صلاح في بلدة الزوايدة، فيما أُصيب مواطنون آخرون جراء استهداف مجموعة من المواطنين قرب مقبرة السوارحة، إضافة إلى إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج.

وفي شمال القطاع، أُصيب عدد من المواطنين، بينهم مصاب بحالة حرجة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة القصاصيب في جباليا البلد، فيما سُجلت إصابات برصاص الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتأتي هذه الاستهدافات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، التي تطال مناطق متفرقة من قطاع غزة وتوقع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين