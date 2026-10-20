"الصليب الأحمر": الوضع في غزة كارثي والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك

وصف المدير العام للجنة الدولية لـ"الصليب الأحمر، بيير كراهنبول الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ "الكارثي"، مشيراً إلى أن السكان المحاصرين يواجهون انعداماً شبه تام للمواد الغذائية ومياه الشرب.

وفي تصريحات صحفية لقناة الجزيرة، الثلاثاء، دعا المسؤول الدولي المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، والعمل على إنهاء المعاناة المتفاقمة التي يمر بها المدنيون.

وأكد المدير العام للجنة الدولية أن شح الموارد الأساسية وانقطاع سلاسل الإمداد يضعان حياة مئات الآلاف من السكان على المحك، مشدداً على أن حماية المدنيين وتأمين الاحتياجات الحيوية يمثلان أولوية قصوى تتطلب موقفاً دولياً حازماً.

المصدر / فلسطين أون لاين