بوابة استيطانية تعزل 700 مقدسي في سلوان وتهدد وصول الإسعاف

نصبت جمعية "كاديشا" الاستيطانية، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية مزودة بقفل على الطريق الوحيد المؤدي إلى جزء من حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى عزل نحو 700 مقدسي وتقييد حركتهم اليومية، وسط مخاوف من تعطل وصول سيارات الإسعاف والإطفاء والطوارئ.

ويقطن المنطقة المعزولة نحو 700 مواطن من أصل 1700 نسمة في الحي، بينهم مرضى وكبار سن ونساء حوامل، فيما اضطر السكان إلى استخدام درج بديل يضم نحو 300 درجة، لا يسمح بمرور المركبات، ما يزيد معاناتهم ويعرقل وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التوسع الاستيطاني المرتبط بما يُعرف بـ"مقبرة سمبوسكي الوهمية"، المقامة على أراضي وادي الربابة، حيث بدأ الاحتلال عام 2024 بنقل أتربة من مقبرة مأمن الله وزراعة شواهد قبور مزيفة في الموقع، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

وبحسب المعطيات، توسعت مساحة الموقع من نحو 350 مترًا مربعًا إلى ما بين 7 و8 دونمات، فيما انتقلت مسؤولية تنظيمه إلى جمعية "كاديشا" الاستيطانية، وسط اتهامات بالسعي إلى تثبيت السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحيطة وتوسيع الوجود الاستيطاني فيها.

وسبق أن وزعت سلطات الاحتلال، خلال عام 2024، مخالفات وإخطارات مالية على عائلات في وادي الربابة، وصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل، بذريعة إيقاف مركبات بالقرب من الموقع، رغم استخدام الأهالي الأراضي المحيطة لعقود. ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه المخالفات مستمرة.

ويثير إغلاق الطريق مخاوف جدية على سلامة السكان، إذ قد يعيق وصول الطواقم الطبية وفرق الإطفاء إلى المنطقة في الحالات الطارئة، خصوصًا مع وجود مرضى وكبار سن ونساء حوامل يحتاجون إلى الرعاية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الإجراءات الاستيطانية في سلوان ومحيط المسجد الأقصى، وما يرافقها من تضييق على المقدسيين واستهداف لأراضيهم ومحيطهم السكني، بما يهدد بمزيد من العزل وتقييد حركة السكان ووصولهم إلى منازلهم وأراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات