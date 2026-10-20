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أرتيتا لديه سلاح سري في آرسنال.. ومدربو الملاكمة جزء من الحكاية!

20 أكتوبر 2026 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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أرتيتا لديه سلاح سري في آرسنال.. ومدربو الملاكمة جزء من الحكاية! 
متابعة/ فلسطين أون لاين:

خلف تطور آرسنال والعمل التكتيكي الذي يقوده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، توجد تفاصيل غير تقليدية بعيداً عن الأضواء، بطلها الخبير الأرجنتيني جيرمان كاستانيوس، الذي يعمل مع النادي منذ عام 2022.

وتتمثل مهمته في مساعدة اللاعبين على تطوير سرعة التفكير، وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات في أجزاء من الثانية، وهي تفاصيل قد تصنع الفارق في المباريات التي تتطلب تركيزاً عالياً واستجابة سريعة تحت الضغط.

ومن أبرز أفكاره، ابتكار تدريبات غير مألوفة تضع اللاعبين أمام مواقف غير متوقعة، بهدف اختبار سرعة بديهتهم وقدرتهم على إيجاد الحلول تحت الضغط. وسبق له تصميم تدريبات غير تقليدية في رياضات أخرى، من بينها تحديات للملاكمين، لدفعهم إلى التكيف مع المواقف المعقدة.

ويحظى كاستانيوس بثقة كبيرة من أرتيتا، إذ يُنظر إليه باعتباره أحد العقول التي تساعد المدرب الإسباني على تطوير أساليبه التدريبية، فيما تبقى تفاصيل كثيرة من عمله داخل آرسنال بعيدة عن الأضواء، في ظل حرص النادي على الاحتفاظ بأسرار عمله.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رياضة #آرسنال #ملاكمة #أرتيتا

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