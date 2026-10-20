"فيفا" يعاقب المنتخب المصري بعد أحداث مواجهة الأرجنتين 

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقوبات انضباطية بحق ثلاثة من أفراد المنتخب المصري، على خلفية التصريحات التي أعقبت مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 3-2.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف المدير الفني حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن، لمدة 3 مباريات لكل منهما، فيما نال اللاعب مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» عقوبة الإيقاف 5 مباريات، بسبب التصريحات والانتقادات المتعلقة بالتحكيم عقب المباراة.

وجاءت القرارات بعد الجدل التحكيمي الذي رافق المواجهة، إذ اعترض الجانب المصري على إلغاء هدف والمطالبة بركلة جزاء خلال اللقاء، الذي شهد عودة الأرجنتين من التأخر بهدفين إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

من جانبه، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الحيثيات التفصيلية للعقوبات من لجنة الانضباط في «فيفا»، تمهيداً لدراسة الموقف القانوني وبحث إمكانية الاستئناف على القرارات.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات