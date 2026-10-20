هل ينتقل فان دايك إلى برشلونة ؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية عن دخول الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، دائرة اهتمامات برشلونة، تمهيداً لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027، حال انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي دون تجديد.

وبحسب التقارير، يدرس النادي الكتالوني إمكانية استقطاب المدافع المخضرم للاستفادة من خبرته الكبيرة وشخصيته القيادية، في إطار مساعيه لتعزيز الخط الخلفي بعناصر قادرة على صناعة الفارق في الاستحقاقات الكبرى.

ويأمل برشلونة، في حال المضي قدماً في هذه الخطوة، الجمع بين خبرة فان دايك وإمكانات لاعبيه الشباب، لبناء خط دفاع أكثر صلابة وتوازناً، والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات