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بلدية غزة تبحث الاستعدادات لفصل الشتاء في مواقع النزوح

نازحو مخيمات المنارة يناشدون التدخل العاجل لحمايتهم من السيول

بالصور بلدية غزة تبحث الاستعدادات لفصل الشتاء في مواقع النزوح

20 أكتوبر 2026 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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بلدية غزة تبحث الاستعدادات لفصل الشتاء في مواقع النزوح

شاركت بلدية غزة في لقاء مجتمعي نظمه ملتقى عائلات الصبرة وتل الهوا والزيتون، بعنوان "استراتيجيات الاستجابة والحماية في مواقع النزوح.. نحو شتاء آمن"، لبحث سبل حماية النازحين ومخيمات الإيواء من مخاطر فصل الشتاء.

وشارك في اللقاء عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ورئيس المجلس التنفيذي م. جمال عناية، ومنسق لجنة الطوارئ م. رشدي خلف، وم. محمد الحلبي من دائرة التنظيم، إلى جانب عدد من الوجهاء والمخاتير وممثلي أهالي الأحياء الثلاثة.

وبحث المشاركون آليات تعزيز حماية مخيمات الإيواء والنازحين خلال فصل الشتاء، وتطوير التعاون بين البلدية والمؤسسات الإنسانية والأهلية ومكونات المجتمع المحلي، بما يسهم في تحسين الاستجابة للطوارئ والحد من المخاطر التي تهدد العائلات النازحة.

وأكدت البلدية أن خطتها للتعامل مع طوارئ الشتاء تركز على محيط مخيمات الإيواء، لكنها تتطلب توفير الإمكانات والاحتياجات العاجلة، بما يشمل الآليات والوقود والمعدات اللازمة لتنفيذ التدخلات الميدانية.

وشددت على أهمية تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات والجهات العاملة في مجال الطوارئ، لضمان استجابة أكثر فاعلية للمخاطر المحتملة خلال فصل الشتاء، وتعزيز حماية النازحين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

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المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#بلدية غزة #تعاون #لقاء مجتمعي #ملتقى عائلات الصبرة وتل الهوا والزيتون #نحو شتاء آمن

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