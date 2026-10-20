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نازحو مخيمات المنارة يناشدون التدخل العاجل لحمايتهم من السيول

نازحو مخيمات المنارة يناشدون التدخل العاجل لحمايتهم من السيول

20 أكتوبر 2026 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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نازحو مخيمات المنارة يناشدون التدخل العاجل لحمايتهم من السيول

نظّم نازحون في ستة مخيمات بمنطقة المنارة، تؤوي نحو 900 عائلة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل عاجل لحمايتهم من مخاطر السيول والغرق مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل الدمار الذي طال البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي جراء العدوان على قطاع غزة.

وخلال الوقفة، أكد عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط أن بلدية غزة أعدّت خطة للاستجابة للمخاطر المتوقعة خلال فصل الشتاء، لكنها تفتقر إلى الإمكانات والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع.

وناشد قزعاط المؤسسات المحلية والدولية التدخل العاجل وتوفير الاحتياجات الإغاثية واللوجستية الضرورية، بما يسهم في حماية النازحين والحد من مخاطر السيول وغرق المخيمات، والحفاظ على أرواح مئات العائلات التي تعيش في ظروف إنسانية صعبة.

وتتفاقم مخاوف النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تضرر شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية، الأمر الذي يزيد من احتمالات تجمع مياه الأمطار وتسربها إلى الخيام ومناطق إيواء النازحين، ويضاعف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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