أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، نيرانها بشكل مباشر باتجاه أبراج مدينة حمد السكنية شمال غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفق ما أظهرته مشاهد مصوّرة.

وتُظهر المشاهد إطلاق النار باتجاه الأبراج السكنية، وسط حالة من الترقب والخشية من تداعيات استمرار إطلاق النار في محيط المنطقة، التي تؤوي تجمعات سكنية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وما تثيره من مخاوف على سلامة المواطنين، لا سيما في المناطق السكنية.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء إطلاق النار.



المصدر / فلسطين أون لاين