تركيا: إقامة نظام عالمي عادل هو السبيل الوحيد لإنهاء الحروب

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الثلاثاء، إن السبيل الوحيد لتخليص البشرية من الظلم وازدواجية المعايير والحروب والجرائم ضد الإنسانية والصراعات والتوتر والفقر، يتمثل في إقامة نظام عالمي عادل ومنصف.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة العامة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية للدول التركية بالعاصمة القرغيزية بيشكك.

وأوضح قورتولموش أن مسؤولية تحقيق نظام عادل ومنصف تقع على عاتق الجميع، وأن العالم يقف حاليا على أعتاب مرحلة تشهد تحولات كبرى، في وقت يواجه فيه النظام العالمي تراجعا على مستوى مؤسساته وقواعده ومفاهيمه.

وأشار إلى أن الحروب والصراعات والأزمات الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم تكشف عن تحديات خطيرة تواجه النظام الدولي.

وأضاف أن ما يجري في فلسطين حاليا لا يزال يشكل اختبارا قاسيا للضمير الإنساني المشترك وللنظام الدولي.

وقال: "إن وقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وبدء عملية إعادة الإعمار، يجب أن تكون جميعها من أهم أولويات النظام الدولي".

واستدرك قائلا: "التركيز على غزة يجب ألا يحجب ما يجري في الضفة الغربية، حيث تتواصل الممارسات الإسرائيلية ذات طابع الإبادة، فيما يواصل المستوطنون توسيع مستوطناتهم وممارسة مختلف أشكال العنف ضد الفلسطينيين".

وأكد قورتولموش أن تركيا تعتبر إقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، شرطا أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأضاف أن الإسهام في إقامة نظام دولي عادل يضع الحق والعدالة وكرامة الإنسان في صميم اهتمامه، عبر الدبلوماسية البرلمانية، يمثل أحد أهم محاور العمل البرلماني.

المصدر / أنقرة/ فلسطين أون لاين: