حماس تحذر من مخطط إسرائيلي لاقتطاع أجزاء من الأقصى

حذّر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ماجد أبو قطيش من مخطط لاقتطاع أجزاء من المسجد الأقصى وتحويلها إلى كنيس يهودي، معتبرًا أن تصاعد اقتحامات المستوطنين وأداءهم الطقوس التلمودية في باحاته يأتي ضمن محاولات تغيير هويته الإسلامية.

وقال أبو قطيش، في تصريح، الثلاثاء، إن تكثيف الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية، بالتزامن مع تشديد القيود على دخول المصلين الفلسطينيين، يندرج ضمن محاولات فرض واقع جديد في المسجد الأقصى.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تكريس الوجود اليهودي داخل المسجد وتهيئة الظروف لاقتطاع أجزاء منه وتخصيصها لإقامة كنيس، على غرار ما جرى في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

ودعا أبو قطيش إلى التصدي لهذه المخططات وتعزيز الرباط في المسجد الأقصى، وتكثيف التحرك الفلسطيني والعربي والإسلامي لحمايته، مؤكدًا أن المسجد بكامل مساحته حق للمسلمين، وأن محاولات اقتطاع أي جزء منه ستواجه بصمود الشعب الفلسطيني وثباته.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: