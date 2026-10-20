"التربية" تحذّر من استهداف أطفال غزة وتدعو لتحرك دولي

حذّرت وزارة التربية والتعليم العالي من استمرار استهداف طلبة المدارس والأطفال في قطاع غزة، عقب ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا في الاعتداءات الأخيرة إلى خمسة، بينهم الطفل مجد محمد فخري حسن، الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.

وأكدت الوزارة أن سقوط خمسة أطفال في حوادث متعاقبة يمثل خسارة إنسانية وتربوية جسيمة، وانتهاكًا لحقوقهم الأساسية في الحياة والأمان والتعليم، مشيرة إلى أن المخاطر التي يتعرض لها الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم أو عودتهم منها تثير مخاوف متزايدة على سلامتهم.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفل إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحماية الطلبة، وضمان وصولهم الآمن إلى المدارس والمراكز التعليمية.

كما طالبت بتوثيق الاعتداءات والتحقيق في ملابساتها ومساءلة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي، إلى جانب توفير تدابير حماية عاجلة للأطفال والمنشآت التعليمية والعاملين في القطاع التربوي، لمنع تكرار هذه الحوادث.

وشددت الوزارة على أن حماية الأطفال مسؤولية قانونية وإنسانية، وأن الحق في التعليم لا ينفصل عن الحق في الحياة، مؤكدة أن ضمان استمرارية العملية التعليمية يتطلب توفير بيئة آمنة تحمي أرواح الطلبة وتصون كرامتهم.

وجددت دعوتها إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة تكفل حماية أطفال فلسطين، وتضمن حقهم في الحياة والتعليم الآمن، وتضع حدًا للإفلات من المساءلة.

المصدر / فلسطين أون لاين