هل تُحاسَب "إسرائيل" على انتهاكاتها بحق نشطاء الأسطول؟

قالت ماريا إيلينا ديليا، المتحدثة باسم أسطول "الصمود العالمي" في إيطاليا، إن نشطاء الأسطول تعرضوا لاعتداءات جسدية وتهديدات ومضايقات واعتداءات جنسية، إلى جانب الحرمان من النوم والتعرض للبرد، وفرض قيود على حصولهم على الغذاء والماء والرعاية الطبية.

وأضافت ديليا، في تصريحات صحفية، أن النشطاء يواصلون التعاون مع السلطات القضائية الإيطالية، من خلال تقديم التفاصيل والإفادات والشهادات، ومشاركة الوثائق والأدلة المتاحة، بهدف دعم المسار القضائي المتعلق بالانتهاكات التي تحدثوا عنها.

وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الجهود في المضي قدمًا نحو مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المنهجية للحقوق، مشيرة إلى ما وصفته بالمسؤولية التي يتحملها النظام الإسرائيلي عن تلك الانتهاكات.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الجهود التي يبذلها نشطاء الأسطول لتوثيق ما قالوا إنهم تعرضوا له، وتقديم الأدلة والشهادات إلى الجهات القضائية المختصة

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات