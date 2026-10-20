فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غانم لـ"فلسطين أون لاين": التلاعب بالأسعار واحتكار البضائع سلوك غير وطني

قوات الاحتلال تطلق النار مباشرة باتجاه أبراج مدينة حمد في خان يونس

قورتولموش: إقامة نظام عالمي عادل هو السبيل الوحيد لإنهاء الحروب

أبو قطيش يحذر من مخطط لاقتطاع أجزاء من الأقصى وتحويلها إلى كنيس

"التربية" تحذّر من استهداف أطفال غزة وتدعو لتحرك دولي

هل تُحاسَب "إسرائيل" على انتهاكاتها بحق نشطاء الأسطول؟

غزة تشيّع طفلًا وزوجين ومواطنًا ارتقوا برصاص وقصف الاحتلال

الشرطة النسائية تنجز قضية احتيال مالي في رفح

هيئة مقدسية تحذر من مخطط لاقتطاع أجزاء من الأقصى وتحويلها إلى كنيس

الفلسطيني رابح صلاح الدين يتوج بجائزة مرموقة في أستراليا

بالصور غزة تشيّع طفلًا وزوجين ومواطنًا ارتقوا برصاص وقصف الاحتلال

20 أكتوبر 2026 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
...
تشييع ووداع جثمان الشهيديْن أكرم ياسين وزوجته، بعد قصف إسرائيلي على شقتهم السكنية فجر اليوم بغزة (تصوير محمود أبو حصيرة)

شيّعت جماهير شعبنا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، جثامين عدد من الشهداء الذين ارتقوا برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم طفل وزوجان ومواطنًا، في ظل استمرار استهداف المدنيين.

ففي جنوبي القطاع، ودّع المشيعون جثمان الطفل مجدي محمد حسن، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، جنوبي مدينة خان يونس.

ff3bec71-4158-4dbe-b2a1-cf840912cdcf.jpg
8e0b5db7-d42e-40cb-ac3b-454e775194a5.jpg
 

وفي مدينة غزة، شُيّع جثمان الشهيد تامر الصباغ، الذي ارتقى مساء أمس الإثنين، إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق "الصاروخ" في شارع الجلاء.

8a250553-781c-404f-a563-06f590a407f4.jpg
2af1ed90-f319-471e-91ff-e219fdb77388.jpg
 

كما ودّع المواطنون جثماني الشهيدين أكرم ياسين وزوجته، اللذين ارتقيا جراء قصف إسرائيلي استهدف شقتهما السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

b5def009-29f7-4d9c-9904-fa87377f44a9.jpg
b61bbea9-47ad-4faa-a808-37afe7d4183e.jpg
 

وتأتي مراسم التشييع في ظل تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 74 ألف شهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الاحتلال #تشييع الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة