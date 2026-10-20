غزة تشيّع طفلًا وزوجين ومواطنًا ارتقوا برصاص وقصف الاحتلال

شيّعت جماهير شعبنا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، جثامين عدد من الشهداء الذين ارتقوا برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم طفل وزوجان ومواطنًا، في ظل استمرار استهداف المدنيين.

ففي جنوبي القطاع، ودّع المشيعون جثمان الطفل مجدي محمد حسن، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، جنوبي مدينة خان يونس.







وفي مدينة غزة، شُيّع جثمان الشهيد تامر الصباغ، الذي ارتقى مساء أمس الإثنين، إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق "الصاروخ" في شارع الجلاء.







كما ودّع المواطنون جثماني الشهيدين أكرم ياسين وزوجته، اللذين ارتقيا جراء قصف إسرائيلي استهدف شقتهما السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء.







وتأتي مراسم التشييع في ظل تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 74 ألف شهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين