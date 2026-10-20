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الشرطة النسائية تنجز قضية احتيال مالي في رفح

20 أكتوبر 2026 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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الشرطة النسائية تنجز قضية احتيال مالي بقيمة 13 ألف دولار في رفح

أنجزت الشرطة النسائية، بالتعاون مع دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، قضية نصب واحتيال مالي بقيمة 13 ألف دولار أمريكي في محافظة رفح، وتمكنت من استرداد المبلغ كاملاً.

وأوضحت الشرطة النسائية أنها تلقت شكوى محالة من دائرة الجرائم الإلكترونية، تقدم بها مواطن يقيم خارج البلاد، اتهم فيها مواطنة بالاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ 13 ألف دولار.

وأضافت أن طواقمها باشرت، بالتعاون مع دائرة الجرائم الإلكترونية، إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، قبل استدعاء المشتكى ضدها ومواجهتها بالأدلة، حيث أقرت بما نُسب إليها واعترفت بالواقعة.

وأكدت الشرطة النسائية استرداد المبلغ كاملاً، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الملف إلى النيابة العامة.

وشددت على مواصلة جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، والعمل على حماية حقوق المواطنين داخل البلاد وخارجها.

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