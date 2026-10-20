الفلسطيني رابح صلاح الدين يتوج بجائزة مرموقة في أستراليا

تُوّج اللاعب الفلسطيني رابح صلاح الدين بجائزة "Ballon d’Or"، ضمن جوائز أفضل اللاعبين في مختلف درجات مسابقات كرة القدم بولاية فيكتوريا الأسترالية، في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الرياضية، ويعكس حضوره في ملاعب كرة القدم خارج فلسطين.

وجاء تتويج صلاح الدين بعد ترشيحه للجائزة إلى جانب لاعبين من مختلف درجات الدوري الأسترالي في ولاية فيكتوريا، قبل أن يحصد الجائزة التي عبّر عن اعتزازه بها، موجّهًا الشكر إلى عائلته وكل من دعمه وصوّت له خلال مسيرته.

ويلعب صلاح الدين في صفوف نادي براندون بارك الأسترالي، وبدأ رحلته مع كرة القدم في فلسطين، وتحديدًا في مدينة القدس، قبل أن يشق طريقه نحو الملاعب الأسترالية، مستندًا إلى موهبته واجتهاده وشغفه باللعبة.

وعقب إعلان فوزه، عبّر اللاعب الفلسطيني عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه ثمرة الدعم والثقة والمحبة التي حظي بها من عائلته وأصدقائه وزملائه في الوسط الرياضي، إلى جانب كل من سانده خلال رحلته الكروية.

وأهدى صلاح الدين تتويجه إلى فلسطين والقدس، مسقط رأسه الرياضي، كما خصّ بلدته حزما وناديه براندون بارك بهذا الإنجاز، مشددًا على أن تمثيل فلسطين بصورة مشرّفة ورفع اسمها في المحافل الرياضية يشكلان مصدر فخر واعتزاز بالنسبة إليه.

ووجّه اللاعب شكره إلى الرياضيين واللاعبين والإداريين والأندية المنتمية إلى مختلف الجاليات في أستراليا، تقديرًا لدعمهم ومساندتهم، معتبرًا أن الرياضة تشكل مساحة للتلاقي والتواصل بين المجتمعات، وتتجاوز الحدود والاختلافات.

ولا يقتصر حضور صلاح الدين على مشاركاته مع ناديه، إذ برز أيضًا في الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظمها الجالية الفلسطينية في أستراليا، وسبق له التتويج بماراثون "Run for Palestine" في مدينة ملبورن، في مشاركة تعكس ارتباطه بفلسطين وحرصه على الحضور في الفعاليات الداعمة لها.

ويشكّل هذا التتويج محطة مهمة في مسيرة اللاعب الفلسطيني، الذي يواصل مشواره في الملاعب الأسترالية، واضعًا نصب عينيه مواصلة التطور الرياضي وتمثيل فلسطين بأفضل صورة ممكنة.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: