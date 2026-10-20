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29 مريضًا يغادرون غزة عبر معبر رفح برفقة 42 مواطنًا

20 أكتوبر 2026 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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29 مريضًا يغادرون غزة عبر معبر رفح برفقة 42 مواطنًا

غادر 71 مواطنًا من قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع، بينهم 29 مريضًا و42 مرافقًا، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمعابر والحدود.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن دفعة المغادرين تضم مرضى من أصحاب الحالات الحرجة والأمراض المزمنة والإصابات الخطيرة، الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع في ظل تدهور الأوضاع الصحية وصعوبة توفير الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفيات غزة.

وتأتي هذه المغادرة في وقت يواجه فيه القطاع أزمة صحية متفاقمة، جراء النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، والأضرار التي لحقت بالمنظومة الصحية وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، ما يحدّ من قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع الحالات المرضية والحرجة.

ولا تزال أعداد كبيرة من المرضى والجرحى بحاجة إلى الإجلاء الطبي لتلقي العلاج في الخارج، وسط مطالبات بتسريع إجراءات سفرهم وتوفير ممرات آمنة تضمن وصولهم إلى المستشفيات، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #معبر رفح #المرضى

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