ترامب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأمريكي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأمريكي.

وقال ترامب للصحافيين في واشنطن، "لقد قدمنا الكثير لأوكرانيا، لكنها لم تقدم لنا شيئا. تذكروا ذلك".

في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشتكى من حجب واشنطن لشحنات الأسلحة.

وبحسب التقارير، وجه زيلينسكي هذا الاتهام خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وذكر موقع أكسيوس، نقلا عن نص الاجتماع، أن زيلينسكي قال إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يرفض الموافقة على تسليم صواريخ باتريوت وغيرها من صواريخ الدفاع الجوي، رغم أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) دفعت ثمنها بالفعل.

ونقل الموقع عن زيلينسكي قوله: "كل هذا يشير إلى اتخاذ قرار سياسي ما بإبطاء الدعم المقدم إلينا".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تعليق الشحنات أثر أيضا في الإمدادات المقدمة من شركاء آخرين لأوكرانيا، والتي تتطلب موافقة واشنطن.

وصعّد ترامب أيضا انتقاداته لكييف بعدما ألمح زيلينسكي إلى أن نهج الرئيس الأمريكي المتقارب مع الكرملين يضعه في الجانب الخطأ من التاريخ.

ورد ترامب قائلا: "زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث"، مضيفا أن الرئيس الأوكراني "لا يساعد كثيرا" في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

في السياق، يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى أوروبا هذا الأسبوع للقاء مسؤولين من أوكرانيا وروسيا، وفق ما أفاد موقع أكسيوس في وقت متأخر الاثنين،

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي لم يكشف هويته، أن "المحادثات ستجمع بين أوكرانيا وحلفاء أوروبيين والولايات المتحدة، في مسعى لتطوير مقترح سلام لتقديمه إلى روسيا".

المصدر / واشنطن/ فلسطين أون لاين: