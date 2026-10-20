1500 أسير مريض يواجهون الموت البطيء في سجون الاحتلال

حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، من تدهور الأوضاع الصحية لنحو 1500 أسير مريض في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وحرمانهم من العلاج، ما يعرّض حياتهم للخطر، لا سيما العشرات الذين يعانون أمراضًا خطيرة.

وقال المركز، في تقرير له، إن الإهمال الطبي يشكّل سياسة ممنهجة داخل سجون الاحتلال منذ إنشائها، إلا أن تداعياته على حياة الأسرى تفاقمت بصورة خطيرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تشديد القيود على تقديم العلاج ورفض نقل أسرى إلى المستشفيات، رغم حاجتهم الماسة إلى الرعاية الطبية.

وأوضح أن مئات الأسرى يعانون أمراضًا مزمنة وخطيرة، من بينها السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب أمراض عصبية ونفسية، فضلًا عن وجود جرحى ومصابين وأسرى من ذوي الإعاقة، لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف المركز أن سياسة التجويع وسوء التغذية، إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية، تزيد من تدهور الحالة الصحية للأسرى وتضعف مناعتهم، الأمر الذي يسهم في انتشار الأمراض، وفي مقدمتها مرض «الجرب» المعدي، في ظل منع أدوات النظافة ورفض عزل المصابين، بالتزامن مع تفاقم الاكتظاظ داخل السجون.

ولفت إلى أن الإهمال الطبي يُعد أحد الأسباب الرئيسية لاستشهاد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، إذ أسهم، وفق تقديرات المركز، في استشهاد ما لا يقل عن 50% من شهداء الحركة الأسيرة البالغ عددهم 329 أسيرًا منذ عام 1967، كما يأتي في المرتبة الثانية بعد التعذيب ضمن أسباب استشهاد الأسرى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والبالغ عددهم 92 أسيرًا.

وأكد المركز أن استمرار حرمان الأسرى المرضى من العلاج والرعاية الطبية يفاقم معاناتهم، ويهدد حياة المئات منهم، في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها داخل السجون، مطالبًا بضرورة توفير العلاج اللازم لهم ووضع حد لسياسة الإهمال الطبي.

وتتواصل التحذيرات الحقوقية من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال، في ظل ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، وسط مطالبات بتدخل دولي عاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل توفير الرعاية الطبية اللازمة، وإنقاذ حياة الأسرى المرضى، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، لا سيما في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع أعداد الشهداء داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين