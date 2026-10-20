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هيغسيث يلتقي نتنياهو في زيارة سرية داخل "إسرائيل"

20 أكتوبر 2026 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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هيغسيث يلتقي نتنياهو في زيارة سرية داخل "إسرائيل"

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، بأن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة غير معلنة مسبقاً إلى "إسرائيل".

وتأتي زيارة هيغسيث قبيل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية التي يحظى فيها نتنياهو بدعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كما تتزامن مع بحث واشنطن وتل أبيب احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أنّ اللقاء، جرى الاثنين، من دون الكشف عن تفاصيل المحادثات أو الملفات التي تناولها الجانبان. وأفاد المصدران بأنّ اللقاء مع نتنياهو جرى في قاعدة "عوفدا" الجوية بجنوب "إسرائيل"، حيث تتمركز طائرات أميركية للتزوّد بالوقود وأخرى مقاتلة.

كما التقى هيغسيث بقوات أميركية في القاعدة، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لـ"أكسيوس". وفي وقت لاحق، نشر هيغسيث صورة على منصة إكس أثناء زيارته قوات تابعة للقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، من دون أن يذكر أنه التقى نتنياهو.

وذكر مراسل الموقع والقناة 12 الإسرائيلية باراك رافيد، في منشور عبر منصة إكس، أنّ وزير الجيش يسرائيل كاتس، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي شموئيل بن عزرا، شاركا في الاجتماع.

وطبقاً لما أورده موقع واينت العبري، اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع أيضاً مسؤولون أجانب، "يُرجّح أنهم إماراتيون". وتوجّه نتنياهو إلى مكان عقد الاجتماع بصورة غير اعتيادية على متن طائرة خاصة من مطار بن غوريون بدلاً من مروحية، وفق "واينت".

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل المشاورات الأميركية الإسرائيلية بشأن مستقبل المواجهة مع طهران، واحتمالات العودة إلى العمليات العسكرية، وسط تصاعد التحذيرات الأميركية الموجهة إلى إيران بشأن برنامجها النووي.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#إيران #الإمارات #بنيامين نتنياهو #بيت هيغسيث

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