النفط يتراجع والدولار يتذبذب وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق قرارا تنفيذيا أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقضي بتعليق بعض العقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بصادرات الطاقة الروسية، في حين أبقت الهجمات في السعودية واليمن المخاوف قائمة بشأن احتمال تعطل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.45%، إلى 109.06 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر، التي ينتهي أجلها اليوم، بنسبة 0.33% إلى 103.32 دولارات للبرميل، فيما انخفض عقد كانون الأول/ ديسمبر الأكثر تداولا 46 سنتا، أو 0.47%، إلى 98.08 دولارا.

وكان خام برنت قد ارتفع في الجلسة السابقة إلى 110.70 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 20 أيار/مايو.

وتذبذب الدولار في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم، وسط تحسن نسبي في شهية المستثمرين للمخاطرة، دعم العملات ذات العائد المرتفع، مقابل استمرار المخاوف المرتبطة بالمخاطر السياسية في أوروبا.

المصدر / واشنطن/ فلسطين أون لاين: