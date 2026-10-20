فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد رجل وزوجته في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بغزة

في غزة.. طوابير الفجر لا تضمن الحصول على الخبز

ترامب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأمريكي

1500 أسير مريض يواجهون الموت البطيء في سجون الاحتلال

احتجاجات عنيفة في 7 دول أوروبية رفضا للغلاء والفساد الاقتصادي

هيغسيث يلتقي نتنياهو في زيارة سرية داخل "إسرائيل"

انتفاضة الضمير العالمي تهز شرعية الاحتلال الإسرائيلي

مجموعة داعمة لفلسطين تستهدف منازل مسؤولين في شركات بريطانية

ثلاثة مقاعد فارغة.. حين يصبح طريق المدرسة هو الاختبار الأخير

النفط يتراجع والدولار يتذبذب وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة

عماد زقوت

أزمة الكاش في غزة.. تفاهمات جديدة ومسؤولية مستمرة

20 أكتوبر 2026 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس

مع استمرار الحرب والحصار والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها قطاع غزة، أثار رفض بعض التجار التعامل بالنقد الورقي (الكاش) استياءً شعبيًا، لما يمثله ذلك من أعباء إضافية على المواطنين، خصوصًا الفقراء والنازحين وكبار السن.

وبعد تدخل عدة جهات، في مقدمتها الغرفة التجارية وشخصيات اقتصادية، جرى التوصل إلى تفاهمات مع التجار تقضي باستئناف استيراد البضائع إلى غزة، والالتزام بالتعامل بالكاش بنسبة لا تقل عن 30%، وفقًا للتفاهمات المعلنة مع الغرفة التجارية.

تمثل هذه التفاهمات خطوة إيجابية نحو تخفيف معاناة المواطنين، وقد أسهم الضغط الشعبي والإعلامي في إيصال صوت الناس والدفع باتجاه معالجة الأزمة.

 لكن الأهم اليوم هو ضمان تنفيذها ومتابعة الالتزام بها، وعدم السماح مجددًا باحتكار السلع أو ابتزاز المواطنين والتحكم في احتياجاتهم الأساسية.

المطلوب استمرار الرقابة والضغط الشعبي والإعلامي المسؤول، فكرامة المواطن وحقه في الوصول إلى احتياجاته الأساسية خط أحمر، فغزة التي يحاصرها الاحتلال لا تحتمل حصارًا إضافيًا من داخل أسواقها.

وفي الوقت الذي نثمّن فيه هذه التفاهمات، فإن نجاحها مرهون بالتزام التجار بها فعليًا، ومتابعة الجهات المختصة لتنفيذها، بما يضمن انسياب البضائع وتوفيرها للمواطنين، ويحول دون استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب على حساب معاناة الناس. *فالمطلوب ليس حلًا مؤقتًا لاحتواء الغضب الشعبي، بل ضمانات حقيقية تحمي حقوق المواطنين وتمنع تكرار الأزمة*.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #أزمة الكاش #الحرب والحصار

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة