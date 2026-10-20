6 شهداء بينهم زوجين وطفل في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد 6 مواطنين، بينهم طفل وزوجين، وأصيب آخرون، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي آخر التطورات الميدانية، استشهد المواطن كرم رياض أبو بطيحان (27 عامًا)،وأصيب آخر بجراح حرجة جراء قصف إسرائيلي في منطقة الزاويدة، وسط قطاع غزة. فيما أصيب مواطن بطلق ناري شرق مخيم المغازي.

واستشهد شاب وأصيب آخرون، جراء قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين في حي القصاصيب بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد الطفل مجدي محمد فخري حسن، برصاص قوات الاحتلال قرب منتجع "هابي ستي" جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الزوجين أكرم ياسين وزوجته إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

واندلعت النيران في الشقة عقب الاستهداف مباشرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، وفي وقت لاحق، نقل مواطنون جثمان الشهيد كرم أحمد أبو حزيمة من حي الزيتون جنوبي مدينة غزة إلى مجمع الشفاء الطبي.جاء ذلك بالتزامن مع إصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال في منطقة الإقليمي جنوبي مدينة خان يونس.

وذكرت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة قرب شارع العبارة على شارع صلاح الدين شمال شرقي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بوقوع 5 جرحى بنيران جيش الاحتلال في مناطق متعددة من مدينة خان يونس.

وكان جيش الاحتلال نفذ عمليتي نسف ضخمتين شرقي مدينة خان يونس وجنوبها.

وفي وسط القطاع، أعلنت مصادر طبية في مستشفى العودة عن وصول شهيد بعد نقله من محيط "جسر وادي غزة" إثر قصف مدفعي استهدف "عربة توكتوك".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: