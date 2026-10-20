استشهاد رجل وزوجته في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بغزة

استشهد رجل وزوجته، وأصيب آخرون، بنيران وصواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تصاعد خروقات الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الزوج والزوجة إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

واندلعت النيران في الشقة عقب الاستهداف مباشرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

جاء ذلك بالتزامن مع إصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال في منطقة الإقليمي جنوبي مدينة خان يونس.

وذكرت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة قرب شارع العبارة على شارع صلاح الدين شمال شرقي خان يونس.

وفي السياق، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف ضخمتين شرقي مدينة خان يونس وجنوبها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: