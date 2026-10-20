مواطن ثانِ يهدم منزله ذاتيا في أم الفحم لتجنب التكاليف الإسرائيلية

اضطر المواطن سعيد قرمطة إغبارية، فجر الثلاثاء، لهدم منزله ذاتيا في حي العيون بمدينة أم الفحم، عقب تلقيه إخطارا بوصول شرطة الاحتلال الإسرائيلي والجرافات لتنفيذ الهدم، تجنبا لتحمل تكاليف مالية باهظة.

وأقدم إغبارية على هدم منزله الذي شيده بعد سنوات من العمل والجهد، في ظل القيود المفروضة على البناء وصعوبة الحصول على تراخيص في البلدات بالداخل المحتل.

ويعد منزل إغبارية الثاني الذي يهدم ذاتيا في أم الفحم خلال أيام، بعد أن هدم الشاب محمد جمال إبراهيم خليفة منزله في حي سويسة، الخميس الماضي، رغم إنفاقه أكثر من 600 ألف شيكل على بنائه، استعدادا لزواجه والانتقال إليه.

ويواجه أكثر من 260 منزلا ومنشأة خطر الهدم في منطقة وادي عارة، فيما صدرت أوامر هدم بحق 253 منزلا ومنشأة، بينها 119 في أم الفحم.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد أوامر الهدم وأزمة التخطيط والبناء في البلدات العربية، وصعوبة الحصول على تراخيص، فيما قد تتجاوز تكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال 300 ألف شيكل، وتصل في بعض الحالات إلى مليون شيكل.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: