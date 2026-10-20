اقتحامات ومداهمات ليلية في أرجاء الضفة الغربية

شهدت أرجاء الضفة الغربية المحتلة، فجر الثلاثاء، اقتحامات ومداهمات ليلية لمنازل وبنايات سكنية واعتقالات ميدانية وسط ترويع الأطفال والنساء.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "واد جحيش" في بلدة السموع جنوبي الخليل، كما اقتحمت مدينة سلفيت وداهمت بناية سكنية، إلى جانب اقتحام بلدة بروقين غرب المحافظة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال شرق المدينة، وداهمت منزلاً في حي كفر سابا، كما اقتحمت عددا من المنازل في المدينة ذاتها.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال المدينة وداهمت منزلاً، كما اقتحمت بلدة دير الغصون شمال طولكرم، واعتقلت الأسير المحرر "وائل قوزح" من ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وفي بيت لحم، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم الدهيشة جنوب المدينة، عقب تسلل وحدة خاصة إلى المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا ونجله من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وتمركزت في حارة السلام، وداهمت عدة منازل تعود لعائلة دراغمة، وفتشتها، قبل أن تعتقل المواطن علاء ضراغمة (47 عاما)، ونجله أحمد.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي بيت لحم، وبيت جالا، وبلدات الدوحة والخضر، ومخيمي عايدة، والعزة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: