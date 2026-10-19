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"صامدون" تطالب بإنقاذ الأسيرات وإنهاء عزل بشرى الطويل

19 أكتوبر 2026 . الساعة 22:10 بتوقيت القدس
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الأسيرة بشرى الطويل

أدانت شبكة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين "صامدون"، تصاعد الاعتداءات على الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل الضرب واستخدام الغاز والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والإزالة القسرية للحجاب، مطالبة بإنهاء عزل الأسيرات وتوفير الحماية والرعاية الطبية لهن.

وقالت الشبكة، في بيان، الإثنين، إن نحو 90 أسيرة فلسطينية يتعرضن لانتهاكات، مشيرة إلى أن الصحفية بشرى الطويل (33 عامًا) محتجزة في العزل منذ نحو 50 يومًا، بعد اعتقالها في فبراير/شباط 2026، وتجديد اعتقالها الإداري أربعة أشهر إضافية دون تهمة أو محاكمة.

وأشارت إلى اقتحامات متكررة لقسم الأسيرات في سجن الدامون يومي 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تخللها استخدام الغاز والقنابل الصوتية والاعتداء بالضرب والإهانة، ونقل عدد من الأسيرات إلى العزل الانفرادي.

ودعت الشبكة، المؤسسات الدولية ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحادات الصحفية، إلى التدخل العاجل لإنهاء عزل الطويل والأسيرات الأخريات، وضمان حصولهن على الرعاية الطبية والحماية من الاعتداءات، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#سجون الاحتلال الإسرائيلي #الأسيرات الفلسطينيات #صامدون

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