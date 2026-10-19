لاعب أمريكي يواصل تخليد أسماء أطفال غزة

واصل لاعب كرة القدم الأمريكية عزيز الشاعر، نجم فريق هيوستن تكسانز، تسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين، بعدما وضع اسم الطفلة مريم غانم على الشريط الأسود أسفل عينيه، خلال مباراة فريقه أمام جاكسونفيل جاغوارز، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وتبلغ مريم عامين ونصف العام، واستشهدت والدتها في قصف إسرائيلي استهدف منزل العائلة في حي الرمال بمدينة غزة، الأربعاء الماضي، حيث شاهدت الطفلة والدتها وهي تحترق حتى ارتقت، قبل أن يتمكن مواطنون من إنقاذها بعد سماع صراخها وسط النيران.

وأسفر القصف عن استشهاد أفراد عائلتها، لتصبح مريم الناجية الوحيدة منها، فيما نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتها بحروق خطيرة. وكانت الطفلة قد فقدت والدها في بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن تفقد والدتها أيضاً.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمبادرة الشاعر، الذي يخصص الشريط الأسود الذي يضعه اللاعبون أسفل أعينهم لتكريم الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الحرب على غزة، إذ يواصل حمل أسمائهم في مباريات فريقه للأسبوع الخامس على التوالي.

وكان اللاعب الأمريكي المسلم قد استهل مبادرته هذا الموسم بتكريم الطفلة هند رجب، التي استشهدت في غزة بعدما أطلق جنود إسرائيليون النار على السيارة التي كانت تستقلها مع عائلتها في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

وتعرض الشاعر لغرامة مالية بلغت 11,491 دولاراً من رابطة دوري كرة القدم الأمريكية، بسبب مخالفة قواعد الدوري المتعلقة بملابس اللاعبين ومعداتهم، خلال مباراة أمام بوفالو بيلز. لكن نجم كرة السلة الأمريكية كايري إيرفينغ أعلن استعداده لدفع الغرامة نيابة عنه.

وردّ الشاعر على الانتقادات بالقول إن القضية أكبر من المال، متسائلاً عن قيمة الحياة الإنسانية، ومؤكداً أنها لا تُقدّر بثمن.

ورغم الغرامة والتهديدات التي تحدثت تقارير عن احتمال استبعاده من بعض المباريات، واصل اللاعب استخدام حضوره الرياضي ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي لإبقاء معاناة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاهتمام.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: