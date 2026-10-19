موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

* المباراة: برشلونة ضد باريس سان جيرمان.

* التاريخ: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

* التوقيت: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس والقاهرة.

* البطولة: دوري أبطال أوروبا، الجولة الثالثة.

* الملعب: بارك دي برانس، باريس، فرنسا.

* القناة الناقلة: beIN SPORTS 1، وفق المعلومات الواردة.

* المعلق: حسن العيدروس، وفق المعلومات الواردة.





حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

بحسب المعلومات المقدمة، يتولى الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر إدارة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

المصدر / فلسطين أون لاين