فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لاعب أمريكي يواصل تخليد أسماء أطفال غزة

مستوطن يعتدي على طالبات فلسطينيات في القدس بسبب الحجاب

المنظمة البحرية: 6 آلاف بحار عالقون قرب مضيق هرمز منذ بداية الصراع

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة

"ميتا" تعتذر بعد تعليق حساب "لا ملوك" على "إنستغرام"

قلق إسرائيلي من مغادرة عشرات الأطباء المستشفيات وتفاقم العجز الطبي

رسالة قرآنية من محرقة غزة

بريطانيا تلوح بفرض عقوبات على المشاركين بمشروع "E1" الاستيطاني

20 واقعة اعتداء لقوات الاحتلال والمستعمرين بحق المزارعين

شركة إيطالية تنسحب من مشروع "تلفريك" استيطاني في القدس

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة

19 أكتوبر 2026 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
...
موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة
محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

* المباراة: برشلونة ضد باريس سان جيرمان.

* التاريخ: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

* التوقيت: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس والقاهرة.

* البطولة: دوري أبطال أوروبا، الجولة الثالثة.

* الملعب: بارك دي برانس، باريس، فرنسا.

* القناة الناقلة: beIN SPORTS 1، وفق المعلومات الواردة.

* المعلق: حسن العيدروس، وفق المعلومات الواردة.

IMG_20261019_170635_492.jpg
 

حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

بحسب المعلومات المقدمة، يتولى الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر إدارة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جائزة أفضل ناد في أوروبا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة