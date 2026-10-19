الاحتلال يعتقل مواطنين بعد اعتداء مستعمرين عليهم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مواطنين اثنين، عقب اعتداء مستعمرين على قاطفي الزيتون في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت مزارعين من عائلة النجار، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وحاولت منعهم من إكمال القطاف، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، واعتقلت كلا من محمد ربحي النجار، وجمال يوسف النجار.

وشهدت مناطق جنوب الخليل، اليوم، خاصة مسافر يطا، سلسلة اعتداءات مماثلة من المستعمرين وقوات الاحتلال، أسفرت عن اعتقال خمسة مواطنين، وسرقة كميات كبيرة من ثمار الزيتون ومعدات زراعية وأموال.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: