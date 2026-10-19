المفوضية الأوروبية: جميع الخيارات مطروحة لحماية الجنائية الدولية

قالت المفوضية الأوروبية إن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها تفعيل "قانون الحجب" الهادف إلى حماية الشركات والمؤسسات من العقوبات الأجنبية.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدثة المفوضية الأوروبية، شيفان ماكغاري، اليوم الإثنين، ردا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي.

وذكّرت ماكغاري أن العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية كانت مدرجة على جدول أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت يومي الخميس والجمعة.

وأوضحت أن المفوضية تجري حوارا مع الدول الأعضاء بشأن تفعيل "قانون الحجب" الأوروبي.

وقالت: "نقيّم جميع التدابير التي يمكننا تطبيقها لحماية عمل المحكمة، لا يوجد موعد أو توقيت محدد لتفعيل قانون الحجب في هذا الشأن".

وأكدت أنها لا تريد تقديم افتراضات مسبقة بشأن النتيجة التي ستنتهي إليها العملية، وأردفت: "جميع الخيارات مطروحة، وقانون الحجب أحدها".

وتأتي هذه التصريحات في سياق إعلان واشنطن، في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عزمها على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة فيها، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، وقالت إن الرئيس ترمب لن يسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أميركيين.

وجاءت الخطوة في ظل اعتراض الولايات المتحدة على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

المصدر / بروكسل/ فلسطين أون لاين: