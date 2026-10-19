هالة سمير: إيماننا بالقضية الفلسطينية عقيدة.. وتكشف سر صمود أهالي غزة

أكدت الدكتورة الداعية هالة سمير أن الإيمان بالقضية الفلسطينية يتجاوز المواقف السياسية، ليشكّل عقيدة راسخة تحكم الوعي والموقف تجاه فلسطين، في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني، ولا سيما أهالي قطاع غزة، من ظروف إنسانية قاسية.

وشددت سمير، في حديث تناول صمود الفلسطينيين في قطاع غزة، على أهمية التمسك بالقيم الإيمانية والتربوية في مواجهة الأزمات، معتبرة أن قوة الإنسان لا تنبع من الظروف المحيطة به وحدها، بل من منظومة القيم والمبادئ التي يستند إليها.

وأعادت تصريحات سمير تسليط الضوء على صمود أهالي غزة، الذين يواصلون التمسك بأرضهم وهويتهم رغم الدمار والنزوح وفقدان الأحبة، في مشهد يعكس ارتباط الفلسطينيين بقضيتهم الوطنية وحقهم في الحياة والحرية والكرامة.

وفي رسالتها التربوية إلى العالم، دعت سمير إلى تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، وترسيخ قيم العدل والرحمة والتضامن لدى الأجيال، بما يسهم في إبقاء معاناة الفلسطينيين وحقوقهم حاضرة في الوعي الإنساني.

وأكدت أهمية الدور الذي تؤديه التربية في بناء وعي الأجيال بالقضايا العادلة، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية تجاه الشعوب التي تعاني من الحروب والاحتلال، بما يتجاوز حدود التعاطف المؤقت إلى مواقف عملية داعمة للحقوق الإنسانية.

وتأتي تصريحات سمير في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة، وما خلفته من خسائر بشرية ودمار واسع وأزمة إنسانية، وسط دعوات متواصلة إلى دعم الفلسطينيين وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حقوقهم.



المصدر / فلسطين أون لاين