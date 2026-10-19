الدفاع المدني يحذر من مخاطر المباني المحيطة بمدارس شرق غزة

بحثت المديرية العامة للدفاع المدني ومديرية التربية والتعليم شرق غزة سبل تعزيز إجراءات السلامة في المدارس، في ظل المخاطر التي تشكلها المباني المتضررة والمواقع المحيطة بالمؤسسات التعليمية على حياة الطلبة، والآثار المترتبة عليها في سير العملية التعليمية.

واتفق الجانبان على الشروع في تنفيذ دورات إرشادية وتوعوية للطلبة بشأن إجراءات الوقاية والسلامة العامة، إلى جانب حصر المباني والأماكن التي تشكل خطرًا على الطلبة، والعمل على تحديد مصادر التهديد المحيطة بالمدارس تمهيدًا لمعالجتها والحد من مخاطرها.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد من قسم التدريب بالدفاع المدني في محافظة غزة، ضم رئيس القسم الرائد قصي صرصور، ورئيس قسم العمليات بالمحافظة الرائد حازم الدهشان، إلى مديرية التربية والتعليم شرق غزة.

وأكد مدير التربية والتعليم شرق غزة، منير أبو زعيتر، أهمية التعاون مع الدفاع المدني في حماية الطلبة والعاملين في المدارس، وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة، لا سيما في ظل الظروف التي تشهدها المؤسسات التعليمية في القطاع.

من جهته، شدد الرائد صرصور على أهمية نشر ثقافة الوقاية بين الطلبة، وتعريفهم بكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة، بالتوازي مع رصد المواقع والمباني التي قد تهدد سلامتهم في محيط المدارس.

وتأتي هذه الخطوات في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، والحاجة إلى تعزيز تدابير السلامة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الطلبة خلال توجههم إلى المدارس أو وجودهم داخلها.

المصدر / فلسطين أون لاين