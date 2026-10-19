رئيس برشلونة يصعّد هجومه على ريال مدريد: "لم تعد هناك علاقات بين الناديين"

متابعة/فلسطين أون لاين:

صعّد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لهجته تجاه الغريم التقليدي ريال مدريد، في تصريحات نارية كشف خلالها عن وصول العلاقة بين الناديين إلى مرحلة غير مسبوقة من التوتر، مؤكدًا أن الروابط بين الطرفين لم تعد قائمة، وأن المواجهة باتت عنوان المرحلة الحالية.

وقال لابورتا: «العلاقات بيننا لم تعد موجودة، بل أستطيع القول إننا أصبحنا في مواجهة الآن»، في إشارة واضحة إلى عمق الخلافات بين قطبي الكرة الإسبانية.

وواصل رئيس برشلونة هجومه على ريال مدريد، متهمًا إياه بمحاولة تشتيت الانتباه، وفقدان المصداقية على المستويين المؤسسي والرياضي، مشيرًا إلى أن النادي الملكي لم يعد يتمتع بالنفوذ ذاته داخل المؤسسات الكروية.

وأضاف لابورتا: «اختاروا الطريق الخطأ، وهم الآن يدفعون الثمن»، قبل أن ينتقد السياسة المالية للنادي الملكي، قائلًا إن ريال مدريد أنفق مبالغ ضخمة على استقطاب لاعبين باهظي الثمن، من دون تحقيق النتائج المنتظرة، بحسب وصفه.

وتعكس تصريحات لابورتا حجم التوتر المتصاعد بين برشلونة وريال مدريد، في ظل خلافات تتجاوز المنافسة الرياضية داخل المستطيل الأخضر، لتلقي بظلالها على العلاقة المؤسسية بين الناديين، في واحدة من أكثر المنافسات إثارة في كرة القدم العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات