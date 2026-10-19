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مبابي يحصد "أونز الذهبية" للمرة الأولى في مسيرته

19 أكتوبر 2026 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
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مبابي يحصد "أونز الذهبية" للمرة الأولى في مسيرته
غزة/فلسطين:

تُوّج النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة «أونز الذهبية» للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تصدّر تصويت جماهير مجلة «Onze Mondial» الفرنسية، بحصوله على 48.2% من الأصوات، متفوقًا بفارق كبير على البرتغالي جواو نيفيز والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وتُمنح جائزة «أونز الذهبية» من قبل المجلة الفرنسية، اعتمادًا على تصويت الجماهير لاختيار اللاعب الأفضل، لتضيف إلى سجل مبابي الفردي إنجازًا جديدًا، وتعزز مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وعقب تتويجه بالجائزة، عبّر مبابي عن اعتزازه بالانضمام إلى قائمة من أساطير اللعبة الذين سبق لهم الفوز بها، وفي مقدمتهم زين الدين زيدان ورونالدو نازاريو ودييغو مارادونا.

وقال النجم الفرنسي: «الفوز بالجائزة بعد زيدان ورونالدو ومارادونا أمر رائع، فهؤلاء لاعبون عظماء تركوا بصمتهم في عصرهم، والانضمام إلى هذه المجموعة أمر عظيم».

ويمنح هذا التتويج مبابي حضورًا جديدًا في سجل الجوائز الفردية، في ظل سعيه لمواصلة التألق وكتابة المزيد من الإنجازات بقميص ريال مدريد.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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