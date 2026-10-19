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الاحتلال يحكم على الأسيرة بشرى قواريق بالسجن 20 شهرًا وغرامة 10 آلاف شيكل

19 أكتوبر 2026 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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الاحتلال يحكم على الأسيرة بشرى قواريق بالسجن 20 شهرًا وغرامة 10 آلاف شيكل

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا بحق الأسيرة بشرى أديب قواريق (21 عامًا)، من بلدة عورتا جنوب نابلس، يقضي بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرًا.

وفرضت المحكمة العسكرية، إلى جانب الحكم بالسجن، غرامة مالية بحق الأسيرة قواريق بقيمة 10 آلاف شيكل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسيرة بشرى قواريق بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2025، خلال حملة الاعتقالات التي تنفذها في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ اعتقالها، تقبع قواريق في سجون الاحتلال، حيث تواجه إجراءات الاعتقال والمحاكمة التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.

ويأتي الحكم بحق الأسيرة قواريق في ظل استمرار اعتقال الفلسطينيين من مختلف مناطق الضفة الغربية، وفرض أحكام بالسجن وغرامات مالية بحق عدد منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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