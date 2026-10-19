حماس تحذر من تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال

حذّر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد الرحمن شديد، من خطورة الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار حملات القمع الممنهجة وتصاعد الاعتداءات الجسدية وانتهاك الكرامة والخصوصية.

وأشار شديد، اليوم الاثنين، إلى استشهاد الأسير أحمد زاهر حميدات، من مخيم الجلزون، أمس داخل سجون الاحتلال، مؤكدًا أن استشهاده، وفق ما أورده، نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، يشكل جريمة جديدة تكشف حجم الانتهاكات وأشكال التنكيل والحرمان التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.

وحمّل شديد سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات داخل السجون، محذرًا من استمرار ممارسات القمع والتعذيب والإهمال الطبي بحقهم.

وأكد أن الأسرى لن يتخلوا عن عزيمتهم، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يتخلوا عنهم، مشددًا على أن قضية الأسرى وحريتهم ستبقى أولوية وطنية ثابتة.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لمتابعة أوضاع الأسرى، والتحقيق في مزاعم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، والعمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والضغط لوقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

كما دعا جماهير الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية والمؤسسات إلى تكثيف الفعاليات التضامنية والإسنادية، وتوحيد الجهود لدعم الأسرى وعائلاتهم، وإبقاء قضيتهم حاضرة في المحافل الدولية ووسائل الإعلام، بما يسهم في تعزيز الضغط من أجل الإفراج عنهم وصون حقوقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين