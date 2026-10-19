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الاحتلال يفرج عن الصحفي المقدسي أحمد الصفدي بشروط

19 أكتوبر 2026 . الساعة 15:25 بتوقيت القدس
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الاحتلال يفرج عن الصحفي المقدسي أحمد الصفدي بشروط

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الصحفي المقدسي أحمد الصفدي، بعد اعتقاله أمس الأحد من حي الواد في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وذلك بشروط تضمنت الإبعاد عن محيط المسجد الأقصى المبارك، ودفع غرامة مالية، وتقديم كفالة.

ويأتي الإفراج عن الصفدي بشروط الإبعاد في سياق سلسلة من الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، والتي تقيد وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك والوجود في محيطه.

وتواصل سلطات الاحتلال إصدار قرارات الإبعاد بحق فلسطينيين من مدينة القدس، بما يشمل صحفيين وناشطين، الأمر الذي يحد من وجودهم في المسجد الأقصى ومحيطه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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