19 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 48 ساعة

وثّق مركز معلومات فلسطين "معطى" تصاعد أعمال المقاومة والتصدي الميداني لقوات الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، مع تسجيل 19 عملًا مقاومًا خلال الـ48 ساعة الماضية، حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضح المركز، في تقريره الدوري، أن الأعمال توزعت بين 16 مواجهة وإلقاء حجارة في مناطق متفرقة، إلى جانب 3 عمليات تصدٍ لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم.

التصدي لهجمات المستوطنين

وبرزت عمليات التصدي في محافظة رام الله والبيرة، حيث شهدت قرى المغير وأبو فلاح وبلدة ترمسعيا تحركات ميدانية لمواجهة هجمات المستوطنين، وسط تصاعد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي السياق، اندلعت مواجهات متفرقة تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال في بلدتي دير عمار والنبي صالح بالمحافظة.

مواجهات في القدس والمحافظات

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط وبلدة سلوان، تخللها إلقاء حجارة.

كما شهدت محافظة نابلس مواجهات وتراشقًا بالحجارة في بلدات عقربا وياصيد وبيت فوريك، فيما امتدت المواجهات إلى محافظة طوباس، وشملت المدينة وبلدة عقابا.

وسُجلت مواجهات مماثلة في بلدة نحالين وقرية بتير بمحافظة بيت لحم، إلى جانب مواجهات في مدينة طولكرم ومخيم العروب شمالي الخليل.

وبحسب تقرير "معطى"، تعكس هذه التطورات استمرار المواجهات والتحركات الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في ظل تصاعد اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، واستمرار التوسع الاستيطاني والانتهاكات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات